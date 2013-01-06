中国经济: 目标未来三年生物产业产值年增速保持在20%以上--国务院

路透北京1月6日 - 中国周日公布生物产业发展规划,针对这一战略新兴产业未来发展提出明确目标,希望2013-2015年生物产业产值年均增速保持在20%以上,到"十二五"末生物产业增加值占GDP比重将比2010年翻一番.

中国政府网刊登的"国务院关于印发生物产业发展规划的通知"称,为保障人口健康、粮食安全和推进节能减排,亟需加快新型药物、作物新品种、绿色种植技术、生物燃料和生物发电、生物环保技术、生物基产品等开发培育和推广应用.

中国将努力提升生物医药产业竞争力,通过完善新药研制基础支撑平台和共性技术平台等途径,使未来三年生物医药产业产值年均增速达到20%以上,推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场.

同时,要积极拓展非粮生物质原料来源和途径,加快先进生物液体燃料的研发与应用示范;进一步完善生物能源定价机制和激励机制;希望到2015年,生物能源年利用总量超过5,000万吨标准煤,可减排二氧化碳9,500万吨,生物能源产业年产值达到1,500亿元人民币.

中国2015年目标还包括:生物制造产业年产值达到7,500亿元.生物医学工程产业年产值达到4,000亿元,生物农业年工业产值达到3,000亿元.2013-2015年生物环保产业产值年均增长15%以上;2015年产值达到1,500亿元.

"十一五"期间,中国生物产业产值以年均22.9%的速度增长,2011年实现总产值约2万亿元.(完)

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