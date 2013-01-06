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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 07:01 BJT

重发-****日韩经济指标预测--1月7日-1月14日****

(重发以补上1月9日数据漏植的"买超"两字)
    路透1月7日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
                           
    * 1月7日当周

 1月7日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
    
 1月8日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2300      韩国失业率                                              12月             --           3.0%
  
    
 1月9日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2100      韩国出口物价(较上年同期)                                12月             --          -5.5%
 2100      韩国进口物价(较上年同期)                                12月             --          -7.6%
 2350      日本外汇储备(亿美元)                                    12月             --         12,708
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                                前周             --      买超4,282
 2350      外资投资日本股票(亿日圆)                                前周             --      买超7,649
 
    
 1月10日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0300      韩国L货币供应额(较上年同期)                             11月             --          +7.8%
 0500      日本同时指标(较前月)                                    11月             --           -0.9
 0500      日本领先指标(较前月)                                    11月             --           +0.9
 2350      日本银行放款余额(较上年同期)                            12月             --          +1.0%
 2350      日本未经季节调整经常账(较上年同期)                      11月             --         -29.4%
 2350      日本未经季节调整经常账(亿日圆)                          11月             --      盈余3,769
 
    
 1月11日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0500      日本服务业景气判断指数                                  12月             --           40.0
 --        韩国央行基准利率                                         1月             --          2.75%
    
    
    * 1月14日当周

 1月14日(一)
 暂无重要经济数据公布
 (完)
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