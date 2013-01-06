重发-****日韩经济指标预测--1月7日-1月14日****

(重发以补上1月9日数据漏植的"买超"两字) 路透1月7日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月7日当周 1月7日(一) 暂无重要经济数据公布 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 12月 -- 3.0% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -5.5% 2100 韩国进口物价(较上年同期) 12月 -- -7.6% 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,708 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,282 2350 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 买超7,649 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 11月 -- +7.8% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- -0.9 0500 日本领先指标(较前月) 11月 -- +0.9 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +1.0% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 11月 -- -29.4% 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 11月 -- 盈余3,769 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 40.0 -- 韩国央行基准利率 1月 -- 2.75% * 1月14日当周 1月14日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)