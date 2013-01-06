澳新经济指标预测--1月7日-1月14日****

路透1月7日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月7日当周 1月7日(一) 暂无重要经济数据. 1月8日-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较 12月 -- +1.4% 前月) (较上年同期) -- +7.3% 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差23 逆差20.88 进口 -- +3% 出口 -- 持平 2145 新西兰建筑许可 11月 -- -1.5% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲零售销售 11月 +0.4% 持平 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 11月 逆差6.2 逆差7.18 (年度) 逆差13.4 逆差13.7 进口(亿新西兰元) 42 41.8 出口(亿新西兰元) 35.6 34.6 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可 11月 +5.0% -7.6% * 1月14日当周 1月13日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.5% (较上年同期) -- +6.2% 1月13日-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1% 1月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 12月 -- -4.6% 网络招聘广告(较前月) -- -2.8% 0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.1% 投资房屋融资 -- +5.5% 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 8.0% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.8% (完)