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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 06:56 BJT

****澳新经济指标预测--1月7日-1月14日****

路透1月7日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    * 1月7日当周  

      
 1月7日(一)
 暂无重要经济数据.
 
    
 1月8日-14日
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 2100      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较        12月         --      +1.4%
           前月)                                                      
                                  (较上年同期)                   --       +7.3%
 
   
 1月8日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     预估值       前值
 0030      澳洲商品服务贸易收支(亿澳元)          11月     逆差23  逆差20.88
                     进口                                     --        +3%
                     出口                                     --       持平
 2145      新西兰建筑许可                        11月         --      -1.5%
 
    
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
 0030     澳洲零售销售                           11月      +0.4%       持平
 2145     新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)       11月    逆差6.2   逆差7.18
                                (年度)                  逆差13.4   逆差13.7
               进口(亿新西兰元)                               42       41.8
               出口(亿新西兰元)                             35.6       34.6
 
    
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段     预估值       前值
 0030     澳洲建筑许可                          11月      +5.0%      -7.6%
    
    *  1月14日当周 

        
 1月13日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     预估值       前值
 2145      新西兰电子卡零售销售(较前月)          12月         --      +0.5%
                        (较上年同期)                          --      +6.2%
 
    
 1月13日-14日
 GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     预估值       前值
 2330      澳洲TD-MI通胀指标                     12月         --      -0.1%
 
    
 1月14日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
 0030     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)            12月         --      -4.6%
                网络招聘广告(较前月)                          --      -2.8%
                                                                  
 0030     澳洲房屋融资                           11月         --      +0.1%
             投资房屋融资                                     --      +5.5%
 2100     新西兰NZIER企业信心指数              第四季         --       8.0%
 2145     新西兰食品价格指数                     12月         --      -0.8%
                                                                  
 (完)
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