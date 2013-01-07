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市场报道 | 2013年 1月 7日 星期一 08:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月7日-1月14日****

路透1月7日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
  * 1月7日当周
    
 1月7日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值
 1500     美国就业指数                               12月          --       107.8
 1500     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)              12月          --        46.4
                   经季节调整PMI                                 49.5        47.5
 
 1月8日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值
 1230     美国NFIB小型企业信心指数                   12月          --        87.5
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)      1月5日当周          --       +0.6%
                                                                       
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)    1月5日当周          --       +2.9%
 1500     美国IBD消费者信心指数                       1月          --        45.1
 2000     美国消费者信贷(亿美元)                     11月     增加125     增加142
    
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                     1月4日当周          --       650.3
             再融资指数                                            --      3528.3
 1315     加拿大房屋开工年率(万户)                   12月       19.55       19.61
 
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段    预估值        前值
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)           1月5日当周      36.5        37.2
          初请失业金人数四周均值(万人)                             --        36.0
          续请失业金人数(万人)                 12月29日当周     324.0       324.5
 1330     加拿大建筑许可                               11月     -7.2%      +15.0%
               新屋价格                                         +0.2%       +0.2%
 1500     美国趸售(批发)库存                           11月     +0.3%       +0.6%
                                                                       
                趸售销售                                        +0.5%       -1.2%
 
 
 1月11日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     预估值         前值
 1330      美国国际贸易收支(亿美元)                   11月    逆差413    逆差422.4
 1330      美国进口价格                               12月      +0.1%        -0.9%
              出口价格                                           持平        -0.7%
 1330      加拿大贸易收支(亿加元)                     11月    逆差6.0      逆差1.7
                出口(亿加元)                                       --        381.1
                进口(亿加元)                                       --        382.8
 1530      美国ECRI一周领先指标                 1月4日当周         --        126.4
 1900      美国联邦预算(亿美元)                       12月  赤字200.0  赤字1,721.1
 
  * 1月14日当周
    
 1月14日(一)
 暂无重要经济数据.
 (完)
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