金砖国家: 1月4日股汇市收盘纵览

印度股市:小幅上涨并触及两年高位,录得11月底迄今最佳单周表现,受助于印度石油天然气公司(ONGC)等油企上扬,因投资者期望该国政府定价公式料作出改变,将提振油价.指标BSE指数 收高0.1%,或19.30点,至19,784.08点,连续四日上涨.NSE指数 涨0.11%,或6.65点,收报6,016.15点,连续第二天收在关键的心理位6,000点水平上方.本周收涨1.8%.

印度汇市:印度卢比兑美元连续第二天下跌,因原油、防务及其他类企业有美元需求,同时全球避险风潮也促使投资者对美元空头回补.卢比兑美元 收报55.07/08,上个交易日收报54.49/50.本周下跌0.15%.

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巴西股市:录得一个月最高单日跌幅,因股市连涨三日升近5.0%后,投资者出脱大宗商品生产商类股票.圣保罗交易所Bovespa指数 收低1.25%,报62,523.06点.

巴西汇市:雷亚尔上涨,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)在周四公布的最新会议记录中,表达了对进一步经济刺激计划的担心.雷亚尔兑美元 上涨0.5%,报2.0340.

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南非股市:综合指数再创纪录收盘高位,权重股MTN Group 上涨帮助抵消了金矿类企业的下跌.综合指数 涨0.07%,收报40,274.79点,为纪录高位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.02%,报35,775.90点.