版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:00 BJT

《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月7日

路透香港1月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7
.7505港元 )    
 美股道琼工业指数      上周五收高43.85点或0.33%,报13,435.21点.此前数据显示12月非农就业岗
 位稳步增加,且12月美国服务业迅速扩张. 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                            (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       224.900    0.55       7529            17.431       0.52
 中国铝业                      12.490    2.71      23714             3.872       1.37
 中国移动                      58.710   -0.54     138520            91.006       0.39
 中国人寿                      52.460    0.63      69706            27.106       0.39
 中石油                       145.650   -0.10      19765            11.289       0.79
 中石化                       118.490    0.42       9526             9.184       0.48
 汇丰控股                      53.680    0.62     303392            83.209       1.47
 中电信                        56.290    0.30      33685             4.363       1.46
 中国联通                      16.510   -0.42      73994            12.796       0.13
 兖州煤业                      18.380    0.27      64759            14.245       1.75
 华能国际                      36.910   -0.32      15796             7.152       0.45
 南方航空                      25.350   -0.08       6704             3.930       1.02
 东方航空                      20.580    0.10        786             1.595     -50.00
 中芯国际                       2.720    4.21      83419             0.422      -1.95
 
 (整理 李珊珊)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐