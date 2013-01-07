《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月7日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港1月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7 .7505港元 ) 美股道琼工业指数 上周五收高43.85点或0.33%,报13,435.21点.此前数据显示12月非农就业岗 位稳步增加,且12月美国服务业迅速扩张. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 224.900 0.55 7529 17.431 0.52 中国铝业 12.490 2.71 23714 3.872 1.37 中国移动 58.710 -0.54 138520 91.006 0.39 中国人寿 52.460 0.63 69706 27.106 0.39 中石油 145.650 -0.10 19765 11.289 0.79 中石化 118.490 0.42 9526 9.184 0.48 汇丰控股 53.680 0.62 303392 83.209 1.47 中电信 56.290 0.30 33685 4.363 1.46 中国联通 16.510 -0.42 73994 12.796 0.13 兖州煤业 18.380 0.27 64759 14.245 1.75 华能国际 36.910 -0.32 15796 7.152 0.45 南方航空 25.350 -0.08 6704 3.930 1.02 东方航空 20.580 0.10 786 1.595 -50.00 中芯国际 2.720 4.21 83419 0.422 -1.95 (整理 李珊珊)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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