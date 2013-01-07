(重发)-《中国报摘》--中国证券报1月7日

(重发)

* 头版头条:

--记者获悉,为加快推进中国重点边境城镇、重点口岸、重点开发开放试验区建设,国家发改委、商务部等部门正在编制《沿边地区开发开放规划(2011－2020)》,抓紧制定推进沿边地区开发开放的政策措施.

* 其他:

--中国证监会期货监管二部主任季向宇表示,证监会正抓紧对原油期货市场建设涉及的中介机构服务模式及监管政策进行全面地研究论证,并就境外投资者参与国内期货市场的监管政策等重点问题与期货交易所方面不断沟通交流.

--人力资源和社会保障部基金监督司在今年的工作要点中提出,将研究社会保险基金投资运营问题,按照国务院部署,研究拟定基本养老保险基金投资运营办法.

--专家预计,2013年中国财政赤字将有所扩大,广义货币供应量M2增速目标将定在13%左右,新增人民币信贷规模将定在8.5万亿元人民币,CPI同比涨幅将在3.5%,GDP增长目标将为7.5%,进出口增长目标将为8%.

--国务院近日发出指导意见,要求城市优先发展公共交通,根据指导意见,十二五期间(2011-2015年),免征城市公共交通企业新购置的公共汽(电)车的车辆购置税.

--2012年A股IPO数量及融资规模大幅下降.Wind数据显示,按照网上发行日期计算,2012年共有150只新股发行,实际募集资金926.951亿元,较前一年分别下降45.2%和63.4%.

--国务院国资委公布,彩虹集团整体并入中国电子信息产业集团,国资委监管的中央企业数量由此减少至116家.

--财政部日前通知明确,今年将采取投资补助或贷款贴息方式支持企业参与公共租赁住房建设运营管理.

--丽珠集团 公告,因正在筹划重大事项,A、B股停牌;市场猜测丽珠集团此次突然停牌抑或为筹划B股转H股事宜.