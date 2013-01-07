《美国政经焦点》参院共和党领袖麦康奈尔排除近期财政磋商涉及增税的可能

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
参议院民主党二号人物Dick Durbin表示,奥巴马本月将在其国情谘文演讲中讨论债务控制问题,"但这必须以平衡的方式来实现."
在美国有线电视新闻网(CNN)的"State of the Union"节目中,Durbin表示,应该增加税收收入,他提到可以通过修改各种税收扣减、优惠政策和填补税法漏洞来实现这一点."我们可以这么做,以此来削减赤字."
大多数众议院共和党议员都反对财政悬崖协议几乎完全侧重于加税,而延后大举削减支出.麦康奈尔好几次在上电视时为其居中斡旋的这份协议进行辩护.
麦康奈尔在NBC的"Meet the Press"节目上表示,"我们所做的事是避免对99%的美国民众加税."
该协议延长了对大多数纳税人适用的较低税率,但提高针对高收入族群的税率.布什政府时代所推出的较低税率原计划是在1月1日到期.(完) (编译 王翔琼/兰秀娟/郑茵/戴素萍; 审校 程琳/张荻)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。