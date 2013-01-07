《美国政经焦点》参院共和党领袖麦康奈尔排除近期财政磋商涉及增税的可能

参议院民主党二号人物Dick Durbin表示,奥巴马本月将在其国情谘文演讲中讨论债务控制问题,"但这必须以平衡的方式来实现."

在美国有线电视新闻网(CNN)的"State of the Union"节目中,Durbin表示,应该增加税收收入,他提到可以通过修改各种税收扣减、优惠政策和填补税法漏洞来实现这一点."我们可以这么做,以此来削减赤字."

大多数众议院共和党议员都反对财政悬崖协议几乎完全侧重于加税,而延后大举削减支出.麦康奈尔好几次在上电视时为其居中斡旋的这份协议进行辩护.

麦康奈尔在NBC的"Meet the Press"节目上表示,"我们所做的事是避免对99%的美国民众加税."