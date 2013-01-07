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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报1月7日

*头版头条:
    --港股看俏,券商推荐能源、地产、保健、濠赌以及软件网络五板块;恒基地产<001
 2.HK>主席李兆基乐观预估,恒指      半年见26,000点.
 
   *其他:
    --特首梁振英下周三公布上任后首份施政报告,房屋政策势将为"重中之重",其中勾
 划未来5年土地供应蓝图及房策愿景会是焦点.另外,亦料会披露次批新居屋项目进展、
 加快重建旧公共屋村,尽用地积比率增新公屋供应.
    --易方达首批RQFII（人民币合格境外机构投资者）下的债券基金,获外管局增批8
 亿元人民币额度,令总额度增至19亿元.
    --融创中国         去年6月以33.7亿元人民币接手绿城         于上海、江苏9
 个项目一半股权.半年过去「回春」有术,不仅合营销售大幅跑赢预期,去年底负债比例
 亦控制于100以下.公司主席孙宏斌预估今年卖楼目标为450亿元人民币,较上年增加26%
 .(完)
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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