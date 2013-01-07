《香港报摘》--经济日报1月7日

*头版头条: --港股看俏,券商推荐能源、地产、保健、濠赌以及软件网络五板块;恒基地产<001 2.HK>主席李兆基乐观预估,恒指 半年见26,000点. *其他: --特首梁振英下周三公布上任后首份施政报告,房屋政策势将为"重中之重",其中勾 划未来5年土地供应蓝图及房策愿景会是焦点.另外,亦料会披露次批新居屋项目进展、 加快重建旧公共屋村,尽用地积比率增新公屋供应. --易方达首批RQFII（人民币合格境外机构投资者）下的债券基金,获外管局增批8 亿元人民币额度,令总额度增至19亿元. --融创中国 去年6月以33.7亿元人民币接手绿城 于上海、江苏9 个项目一半股权.半年过去「回春」有术,不仅合营销售大幅跑赢预期,去年底负债比例 亦控制于100以下.公司主席孙宏斌预估今年卖楼目标为450亿元人民币,较上年增加26% .(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.