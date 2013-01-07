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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:34 BJT

《中国重要政经日程》--1月7日

============================近日重要政经日程=======================

1/12(六)

--第十七届中国资本市场论坛在北京举行.

1/12(六)

*--第二届中国创投家大会在上海举行,至13日.

1/16(二)

*--博鳌亚洲论坛2013年中小企业发展论坛在海南博鳌举行,至19日.

2/27(三)

--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.

5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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