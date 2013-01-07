《中国重要政经日程》--1月7日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
============================近日重要政经日程=======================
1/12(六)
--第十七届中国资本市场论坛在北京举行.
1/12(六)
*--第二届中国创投家大会在上海举行,至13日.
1/16(二)
*--博鳌亚洲论坛2013年中小企业发展论坛在海南博鳌举行,至19日.
2/27(三)
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。