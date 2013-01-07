《香港报摘》--信报1月7日

*头版头条: --新地 劈价16%推出的将军澳天晋II,随即掀起今年首个认购潮,过去两天 吸引逾2万人次到中环国际金融中心(IFC)排队参观示范单位,市场估计收票超过500张. *其他: --港交所 委任非本港持牌的国开证券为早前配售新股担任财务顾问.立法 会财经事务委员会今天（周一）的会议虽未能讨论有关事件;据悉,政府、证监会及港 交所已向委员会作出书面回应,强调没有偏袒国开证券或港交所. --联想集团主席 杨元庆上周六（5日）在内部宣布一项重组计划,于今年4 月1日正式建立Lenovo和Think集团,以便让市场更清楚理解两个品牌,从而有助于在智 能手机及智能电视上的拓展和投资.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.