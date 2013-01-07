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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:42 BJT

《香港报摘》--信报1月7日

*头版头条:
    --新地         劈价16%推出的将军澳天晋II,随即掀起今年首个认购潮,过去两天
 吸引逾2万人次到中环国际金融中心(IFC)排队参观示范单位,市场估计收票超过500张.
 
   *其他:
    --港交所         委任非本港持牌的国开证券为早前配售新股担任财务顾问.立法
 会财经事务委员会今天（周一）的会议虽未能讨论有关事件;据悉,政府、证监会及港
 交所已向委员会作出书面回应,强调没有偏袒国开证券或港交所.
    --联想集团主席         杨元庆上周六（5日）在内部宣布一项重组计划,于今年4
 月1日正式建立Lenovo和Think集团,以便让市场更清楚理解两个品牌,从而有助于在智
 能手机及智能电视上的拓展和投资.(完)
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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