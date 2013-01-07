韩国个股: LG集团宣布2013年投资计划,规模创纪录

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透首尔1月6日 - 韩国第四大综合企业LG集团周日表示,计划将今年的投资规模提高至创纪录的20万亿(兆)韩元(188亿美元),以与三星电子 等竞争对手展开较量.
LG集团旗下约有40家附属企业,包括技术巨擘LG电子,面板业巨头LG显示器,移动服务提供商LG Uplus Corp,化工企业LG化学,以及控股公司LG.该集团将斥资14万亿韩元建厂,另外6万亿韩元将用于研发.
LG集团在声明中称,这较2012年投资总额16.8万亿韩元增加19.1%.
LG将把13.4万亿韩元工厂投资投向电子业务,主要用于兴建超高分辨率液晶显示器(LCD)和有机电激发光显示器(OLED)工厂,和更多高级智能手机和电视生产线.
余下的计划工厂投资将投向化工和电信服务业务.
而大部分研发投资将用于高级技术,包括智能手机软件,高清和智能电视产品,以及新一代可折叠的透明显示器.
截至2012年底,LG集团在韩国国内雇员数为12.5万人,其表示,今年还计划再招聘逾1.5万人.(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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