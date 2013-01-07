《中国报摘》--其他报纸重要消息1月7日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
**上海证券报**
--记者从权威渠道获悉,下一阶段发行体制改革在提高资源配置效率、为投资者提供优质投资产品和渠道的整体改革原则下,拟定了五方面工作重点,其中包括进一步改善主板、中小板、创业板的发行条件.
--国内首只"T+0"货币产品--汇添富收益快线货币市场基金将于今日在上海证交所挂牌交易.
--陷入偿债困局的光伏企业超日太阳 总经理张宇欣透露,回国后的公司董事长倪开禄正马不停蹄地与政府积极商议对超日进行救助的方案.
--宝钢股份 公告称,截至1月4日,公司累计回购股票数量为4.1405亿股,占公司原总股本的比例约为2.3%,扣除已注销股票的回购数量为2,405万股,占公司新总股本的比例约为0.14%,期间公司支付总金额约为19.2亿元人民币. **第一财经日报**
--知情人士透露,深圳前海跨境人民币贷款已敲定了第一批银行,这批银行有3-5家,包括中资银行也有外资银行.(完) (整理 边竞; 审校 林高丽)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。