《中国报摘》--其他报纸重要消息1月7日

**上海证券报**

--记者从权威渠道获悉,下一阶段发行体制改革在提高资源配置效率、为投资者提供优质投资产品和渠道的整体改革原则下,拟定了五方面工作重点,其中包括进一步改善主板、中小板、创业板的发行条件.

--国内首只"T+0"货币产品--汇添富收益快线货币市场基金将于今日在上海证交所挂牌交易.

--陷入偿债困局的光伏企业超日太阳 总经理张宇欣透露,回国后的公司董事长倪开禄正马不停蹄地与政府积极商议对超日进行救助的方案.

--宝钢股份 公告称,截至1月4日,公司累计回购股票数量为4.1405亿股,占公司原总股本的比例约为2.3%,扣除已注销股票的回购数量为2,405万股,占公司新总股本的比例约为0.14%,期间公司支付总金额约为19.2亿元人民币. **第一财经日报**