香港个股: 瑞安房地产料2012年度溢利同比明显下调,因交付物业减少

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港1月7日 - 中国房地产商--瑞安房地产 周一发布盈利预警,预期2012年度溢利可能按年明显下调,因期内已交付的物业同比减少.
公司的声明称,董事会对集团长期展望保持乐观,于2012年12月底已锁定销售额约64亿元人民币,预计于2013年及之后计入收益.
瑞安房地产于2011年度的净利为34.3亿元人民币.
该股上周五收报3.94港元,过去一个月和三个月分别涨5.8%和36.7%.(完)
浏览瑞安房地产其他新闻,请点选
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。