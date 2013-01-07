香港个股: 瑞安房地产料2012年度溢利同比明显下调,因交付物业减少

路透香港1月7日 - 中国房地产商--瑞安房地产 周一发布盈利预警,预期2012年度溢利可能按年明显下调,因期内已交付的物业同比减少.

公司的声明称,董事会对集团长期展望保持乐观,于2012年12月底已锁定销售额约64亿元人民币,预计于2013年及之后计入收益.

瑞安房地产于2011年度的净利为34.3亿元人民币.

该股上周五收报3.94港元,过去一个月和三个月分别涨5.8%和36.7%.(完)

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