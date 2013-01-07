日本金融:日本正考虑2013/14财年重启通胀挂钩公债发行--日经新闻

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透东京1月7日 - 日本经济新闻周一报导称,日本正考虑于4月起的下个财年重启通胀挂钩公债的发行,冀望首相安倍晋三欲令该国摆脱通缩的强硬姿态将支撑买需.
根据该报导,财务省计划本月内召集25家主要金融机构开会,以征集意见.这25家金融机构是日本公债的最大买家.
安倍呼吁日本央行采行2%的通胀率目标,并推行更强有力的货币刺激政策来抗击通缩.
该份报导称,当消费者物价指数(CPI)升高时,通胀挂钩日债的本金和收益率(殖利率)均将上升,以防在通胀升温时资产价值缩水.
日本财务省从2008年末起停止发售通胀挂钩公债,因为当时买需下滑.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 龚芳)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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