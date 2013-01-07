港报社评: 淘汰旧柴油车由谁多付钞--星岛日报1月7日

公众对“施政报告”各项政策的期望高,当中环保是社会热议和关注范围,这方面的工作如果做得好,成效不难显现,相信会是现届政府落力方向之一.香港的环保问题,社会认为最逼切要解决的,不离空气污染、废物处理等几个环节.如果做好这方面的工作,理念原则固然重要,同时也是非财不行.

除了各式费用,提高环保标准,有时也要公帑付钞.当局有意加快淘汰旧柴油车,环保组织和柴油车运输业界就发起货车游行,要求订出淘汰欧盟前期至三期柴油车时间表,同时提高考虑增设报废汽车的津贴,让无意换车的车主可多一个选择.

过往政府都有津贴鼓励旧柴油车车主换车,但成效不彰,业界认为是资助诱因不足,车主计过条数照用旧车,好处比领津贴好.现在当局要加大力度淘汰旧柴油车,明言会软硬兼施,一方面会酌量增加诱因;同时会增加使用旧柴油车的限制,甚至可能硬性取缔.

现在当局考虑软硬兼施,就含有奖有罚的意思,继续使用旧柴油车的车主,排污影响空气,在新政策下或要成为打击对象;与此同时,假如旧柴油车司机肯换车,当局愿意稍为增加津贴,总之就要在新政策下,按目标完成淘汰.

香港空气质素为人诟病多年,要着力改善已是社会的共识,但保护环境非财不行,谁人付钞要做到公道,如何少付要多花心思,否则一讲起环保就令市民想起破财或要纳税人付钞,多说几次就会变得不中听.(A06)