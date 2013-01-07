港报社评: 需求主导启动模式,宜增弹性以利重建--明报1月7日

香港大角嘴杉树街/橡树街重建项目成功启动后,市区重建局正打算检视“需求主导”项目80%业权的启动门槛安排. “需求主导”模式的重建项目由旧楼业主启动,有助加快重建改善居民生活,值得总结经验继续推行;为启动门槛引入弹性安排亦值得考虑,例如改以每个项目集齐80%业权为界线,或容许剔除无法集齐80%业权的地段分拆发展,但必须在重建与保护私有产权之间取得适当平衡.

目前需求主导项目的80%业权门槛,是以地段而非整个项目为单位.市建局目前要求检讨的,是希望把门槛由必须个别地段分别获得80%业权同意,放宽为整个项目所有地段总计获得80%业权同意,就可上马.

降低门槛之外,还有其他方案值得研究.例如,既然重建是由数个地段组成,重建计划可以化整为零,让达到80%门槛的地段重建,未达门槛的地段则剔除在外,毋须整个计划胎死腹中.这个做法,虽非完美,但可守住80%的门槛,避免不尊重私有产权的批评,又可局部重建,是一个折衷方案.

它的漏洞是,假若未达80%门槛的地段位处整个项目的核心地带,技术上无法剔除,亦无法分拆发展,重建仍有可能被拖垮.就此,市建局可为这类情列出清楚准则,界定何谓核心地带、分拆发展等,必要时更可寻求建筑业界参与独立评核.当项目是在符合一定客观公开核审程序后,被确定为不可分拆,才容许放宽门槛,外界的质疑便可减到最少. (A02)