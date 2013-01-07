《香港报摘》--其他报纸重要消息1月7日

* 明报: --盛传将从内地B股转来H股上市的内地地产龙头万科 宣布,正在筹划重 大事项,公司A 、B股股票从今天起继续停牌,需待相关事项确定后,才会申请复牌. --富力地产 宣布.2012年12月份销售额按月增加9%至30.01亿元人民币.总 结全年,协议销售额达342亿元人民币,较2011年的304亿元人民币增长12.5%.亦较其全年 目标320亿元人民币高6.9%. * 星岛日报: --身兼香港长远房屋策略督导委员会成员的行政会议成员张震远表示,本港近年几乎 完全没有土地储备,但住屋需求却十分庞大,部分市民居住环境恶劣,因此政府现时急须造 地,即使推出后经济逆转,也不用太担心本港楼价会因此被推倒. --恒基地产 主席李兆基表示,政府推出措施防止楼价飙升是好事,但本港房 屋单位供应少,预期楼市今、明两年仍会升半成至一成. --土地注册处最新资料,上月住宅楼宇成交量为3,286宗,按月再跌五成三;上月500万 港元以上物业成交注册仅902宗,按月少六成一,该类高价住宅每月交易量更首度跌破千宗 水平. * 苹果日报: --消息透露,由金融管理局任召集人的跨部门及业界组成之推动私人银行发展工作小 组,正谘询业界有关从业员准则初稿意见,希冀4月展开全面谘询,若许可,将于9月实行. --对于近期内地局部城市的成交量回升,万科副总裁周卫军认为,是前期大量积累需 求陆续入市和首次置业信贷改善所致. * 东方日报: --市场消息透露,香港交易所 上市委员会已开始讨论短暂停牌建议的谘询 总结,如一切顺利的话,预期最快或在明年中正式推出,对于何时刊发短暂停牌的谘询总结 及实施日期,港交所发言人不作评论. * 文汇报: --地产代理监管局由今年开始,要求所有地产代理租售二手住宅时需向客户提供实用 面积资料,以实用面积计价.地监局行政总裁伍华强表示,绝大部分的代理已落实指引,少 数无遵守的地产代理声称未有时间执行,但承诺会尽快改善. * 大公报: --易方达资产管理(香港)宣布,易方达人民币固定收益基金继首轮获批的11亿元人民 币额度全数售罄后,于1月4日再获国家外汇管理局发放额外8亿元人民币的RQFII(人民币 合格境外机构投资者)额度.至此,易方达人民币固定收益基金总额度达19亿元人民币.(完 ) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.