(重发)-港报社评: 发展商参建另类居屋可三赢--文汇报1月7日

(重发以补上标题乱码而出现的漏字)

恒基地产主席李兆基指出,市民需要安居,社会才能稳定,如果政府可免补地价发展荒废耕地,发展商有望兴建一些价值100万港元的300尺单位售予合资格的港人.在政府土地储备严重短缺的情况下,鼓励拥有土地的发展商参建类似居屋的房屋可三赢,一是可纾缓政府土地储备短缺的困境;二是发展商可通过参建居屋获得合理回报;三是可为市民提供更多上车盘.当然,这些房屋转售时,只能限制在合资格人士范围.

政府以免地价条件促使发展商善用香港现存土地,新界不少耕地可藉此增加地积比扩建房屋,加快开发.现时申请改变土地用途需时,发展商用作规划发展所涉及时间最少5年或以上,以免补地价形式向发展商提供诱因,可减省申请改变规划的程序,加快发展商开发手持土地.因发展商参与,公营房屋供应进度加快,市民亦能早日安居乐业.

对于发展商免补地价兴建房屋,政府和发展商商讨土地发展时,需仔细研究供应条件,平衡各方利益,确保市民最终受惠.政府向发展商提供地价优惠时,应注意适当平衡,兴建居屋和私楼的比例恰当,避免一刀切.此外,政府亦需详细规划这些计划的单位数量、面积及买卖限制,注意区分公营和私楼需求,以免需求重叠,影响私楼市场. (A06)