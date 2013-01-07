港报财经评论: 低息炒家"容易钱"赚完--信报1月7日

低息炒家"容易钱"赚完/ 习广思

踏入1月,恒指突破23,000点水平,圆汇跌破88水平,资金连续第十一周流入香港,ETF仍是外资追货目标,1月效应会否出现?恒指”狗股”策略会否见效?估都无谓,更重要是制订自己的投资策略.港股寻顶浪未完,但股市派对持续了近四个月,不能完全漠视调整风险.然而,在看好今年股票资产前提下,适度调整其实是在制造吸纳机会.环球资金追落后,买股不妨以追落后为主,买你不敢买的股票.四叔去年袋钱落大家袋,叫人买股好过买楼.恒指在23,000点水平,股市升温,四叔预期恒指半年内可望升至26,000点,年底可望升到28,000点,比全城大行分析员更加”牛”,瑞信2013年亦不过看27,000点.1月份首三个交易日,投资者见尽资金力量.由重磅中资股、蓝筹指数股,到落后板块逐个捉,到周五追逐落后二三线股票,只要手上有货,或多或少有进账.海外资金续买中资股,趋势似乎未了.上周港交所 急升,周线图在企稳250周线后上升,加上资金急追落后股份如中资保险、航运及钢材,反映基金继续补货.

中资股今年的主题是”城镇化”,经济师说,城镇化将在下半年加快,成果会远超乎大家想像.事实上,中国两会在3月举行,现阶段是市场憧憬期,毕竟市场众多投资者对”新城镇化”政策仍在摸索阶段.美银美林报告指出,新领导层年内不可能推出过于激进的措施,投资者不应过度高估经济增长前景,现时是市场与新领导层的蜜月期,并且是对结构性改革的憧憬期,但可能会在3月后降温,因为中国有机会在下半年出手抑制因城镇化之名而兴起的投资热潮.对冲基金界,2011年最好trade的策略是宏观,欧洲政治主导金融市场情绪.2012年最好trade的是信贷,更细致地看,是玩美国按揭抵押证券的信贷玩家.

彭博等不到全年点算,抢闸快过”机构投资者盘点”全年最赚钱的对冲基金.只计算至去年10月底的回报,第一位Deepak Narula的Metacapital Mortgage Opportunities基金,回报37.8%,策略是按揭证券套戥.第二位是Steve Kuhn的Pine River Fixed Income基金,回报32.9%,策略也是按揭证券套戥.第三位是Michael Hintze的CQS Directional Opportunities基金,回报28.9%,采多元策略.第四位是Steve Kuhn另一只Pine River Liquid Mortgage基金,回报28%.第五位是Crispin Odey管理的Odey European基金,在欧洲市场采用宏观策略.(B01)

圆续看跌惟小心挟淡仓/ 苏子

去年最多人看淡的是欧罗,结果去年欧罗兑美元收1.319,较前年的1.2942,上升近250点子或近2%.至于欧罗兑日圆更较前年的99.57收市价,大升1,481点子或接近15%,令众多看淡欧罗者均大跌眼镜.至于今年最多人看淡的便是日圆汇价,至于欧罗汇价,特别是兑美元,市场普遍相信会呈现上落市,即今年不再有那么多人看欧罗汇价大幅下跌了.不少分析员均预期欧罗兑美元今年较大机会在1.25-1.35间以上落,可见今年市场的炒作焦点,已从欧债危机转移至日本央行将继续大印银纸,令日圆汇价有机会继续下跌.今年日圆已成汇市炒家的宠儿,欧罗或已走出炒家的焦点,估计与日圆有关的非美元货币在今年势必出现风高浪急的走势,大户必定会从中上下其手进行大挟仓,使到一众盲目追沽日圆的投资者出现不同程度的损失.

其实日圆大势下跌已是不争的事实,只是不会出现直线下跌.基于汇市零和游戏的特质,因此当有大量小投资者投资者也愿意以真金白银入市打赌日圆会继续大幅下跌时,此时汇价便往往会出现挟仓式的大幅反弹,而来自大量小投资者的大量日圆止蚀买盘,可以把日圆汇价瞬间推高3%甚至更多.故投资者目前若正计划入市打赌日圆将在今年继续下跌时,同时要有心理准备日圆或会出现挟仓式的大幅反弹而招致损失,故不要过量买卖,并做好风险管理.目前美元兑日圆已升至88/90重要阻力区,投资者若要追沽日圆或继续采取顺势买入美元兑日圆的策略,最好用较低的杠杆比率,以免一旦市况突然回头调整,因资金不足而迫于止蚀.

有耐性的投资者宜待日圆完成挟仓式反弹后才顺着大方向入市建立日圆短仓.短线而言,美元兑日圆一直受制于2010年7月的89.15高位阻力,小心或在一片看淡日圆声中,终于出现期待已久的调整市.(B06)