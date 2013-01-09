港报财经评论: 抽水、吸水...散水?--信报1月9日

抽水、吸水...散水?/ 习广思

踏入2013年,欧美股市茫无方向,悬崖边缘惊完又炒完,短期难免争持.不过,资金risk on本色未变,最佳讯号是美国垃圾债ETF代表--HYG的股价创新高,整体债息跌至新低.资金不断高向低流,垃圾债价格升至新高,但较高投资级别的债券价格却大幅回落,两者背驰,反映资金正由债市第二层安全资产撤退.美股方面,金融看淡的投资者转看法后,提醒投资者对美国金融股不宜太悲观,美银与房利美达成赔偿协议,总额超过100亿美元,美银又宣布第四季盈利理想,去年盈利有望升至2006年后新高,且有新拆借活动出现,属利好消息.港股全面回吐,升幅大的股份均难逃一跌.跌浪由中资股领军,内银、内房股急回,虽在汇控 及中移动 力撑下,恒指仍以接近低位收市,收报23,111点,下跌218点.大市成交额827亿港元,沽空比率6.6%.目前恒指10天线在22,947点,狂牛重货区在22,600-22,699点,可视这两个水平为短期支持位.

昨天大市有875只股票下跌,资金轮流接力及追落后,濠赌股、电讯设备股及部分工业股上.亿和 发盈警后急挫,有分析员表示,其全年盈利或下跌60%,但旗下打印机模具订单增加,未来毛利有机会提高,故调高其2013年盈利预测46%,即明年增长70%,建议趁盈警买入.这类残股复苏故事信不信由你,但继内房股后,不难发现一些没有分析员理会的中资二三线股,开始有人照顾,转看好这些残股.资金今年会否”弃债从股”?香港投资基金公会数据显示,截至去年11月底,香港基金销售额按年上升42%,至514亿美元,超过2007年455亿美元的历史高位.低息环境逼使资金全面出笼投资找回报,但正如去年10月提及,香港资金紧追全球大趋势,买的是债券基金,并集中在新兴市场债券基金、高息债券基金.

去年首11个月,债券基金录得净流入130亿美元,但股票基金净赎回达116亿美元.纵观去年,录得资金净流入的股票基金,包括北美股票、拉丁股票及香港股票,中国股票7月至10月都录得净流出,至11月才见净流入.可见,投资者对债券热情未减,对中资股也未见雀跃.投资基金公会预期,企债息率低企,吸引力下降,股市将会好转,不明朗因素逐渐清除,股票基金销售将回升.”弃债从股”的情况未发生,但将会在今年逐步浮现,资金再一次大迁徙,理由是债券已失去投机价值,只剩收息价值.(B02)

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澳元兑美元不宜太淡/ 苏子

澳元兑美元自去年10月上旬低见1.0145水平并开始止跌回升后,走势便开始呈现横行发展的格局.目前澳元兑美元的10周、20周、50周及100周SMA分别处于1.0440、1.0395、1.0360及1.0375,此四条主要中长期平均线相差不足100点子,而且亦已呈现横行重叠的格局,与价位的走势一致.上述的情况反映澳元兑美元目前已进入了暴风雨前夕,相信很快便会往某个方向作出重大突破,随后将展开一段较为漫长的趋势市,故投资者目前宜密切留意澳元兑美元的走势,一旦汇价往某个方向作出重大突破,已可以采取顺势追入的策略.留意自去年第四季开始,已有一些分析员不约而同地看淡澳元兑美元的走势,甚至指澳元兑美元可跌至0.90水平,但结果澳元兑美元仅低见1.0145水平,连一算心理关口亦不能跌破.

另外,早前亦有分析员表示看淡澳元今年的表现.然而,目前澳元兑美元仍未见有出现大跌的迹象,汇价虽然仍呈横行发展的走势,但自去年10月下旬开始,却一直守稳在上述四条主要中长期平均线之上波动,故令倾向相信,澳元兑美元最终向上作出重大突破的可能性甚高,从而令市场上那些看淡澳元兑美元的分析员大跌眼镜.上月澳元兑美元所造的1.0585高位已成为短期内的关键阻力位,一旦突破收市,相信去年第四季所造的1.0624高位将可顺利突破,随后将朝着去年2月的1.0856高位及1.10心理关口迈进.

留意澳元兑美元破位后的升势是由美元整体走势向下展开新一轮下跌浪所触发的话,届时美元的弱势会否完全盖过日圆目前所呈现的弱势.若美元的走势较日圆更弱,那便要小心美元兑日圆会在目前市场一片看好声中向下作出较深的调整市.上周美元兑日圆进入88-90的关键阻力区后便开始乏力再升,担心调整市将随时展开.昨天亚洲市已自上周五的88.40高位回落至87.21低位,如昨晚继续下跌并在10天SMA的86.93支持以下收市,预料美元兑日圆稍后将下试至85.50/85.80支持区域.(B07)