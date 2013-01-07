港报财经评论: 铁路基建股,顺势再起步--经济日报1月5日

铁路基建股,顺势再起步/ 林瑞芬

中国内地股市昨复市,上证只微升0.35%,与日股涨2.8%比较明显失色.港股亦借美联储局会议纪录回调,调整尚有秩序,蓝筹回吐势非全面,整体仍属大涨小回格局.恒指收报23,331,跌0.29%.国指收报11,937,跌0.42%.大市成交额774亿港元.蓝筹中的香港地产股逆市而攀升,纾缓恒指调整压力.就美国联储局会议纪录,断言QE3.5可能在今年终止,恐怕言之过早.无疑QE终有完结的一日,但是否今年结束,仍难以定夺.首先,伯南克在任尚有一年,料不轻易改变自己的做法.二来,美国为避免堕崖,今年上半年经济必有所放缓,急停QE也有难度.三来,今年上半年国际潜在风险因素仍在,欧债滚借高峰期.早前,伯南克已指引用通胀率及失业率作参考货币政策,投资者当以监察两数据为主.

恒指及国指昨现小阴烛,显示短期暂有阻力要抖抖.恒指即市支持位约在23,000,大趋势调整以守于上升通道为佳,守22,500,仍处反覆挑战24,000途中.至于国指,12,000暂为心理关口,遇阻而回,都暂可视为突破后抽整固,11,400-11,500为关键支持,守稳再冲升势仍有望延续,年内反覆挑战14,000.一腔热情等A股开市造好,却换来希望愈多,失望而回,去年第四季以为A股跑输大市希望,又在12月发劲冲刺,A股如此形势,大势反弹浪中仍属反反覆覆,短炒指数恐怕吃力,对准受惠国策股出击,较有把握.

当中,以图表分析法顺势而论,铁路基建股都对路.A股指数虽然表现逊色,但中国铁建 、中国中铁 A股分别升8.7%及5.9%,带动起两股的H股也分别升4.45%及2.9%.两股自去年9月始一枝箭般的升,累计升幅不小,但估值未显不合理,始终早前股价太残,估值被低估只有5倍、6倍,去年一段升幅只是合理的修正.按彭博综合预测,中国铁建截至2012年及2013年底之每股盈利,分别为0.65元人民币及0.725元人民币,现价之预测市盈率分别约12倍及10倍.中国中铁截至2012年及2013年底之每股盈利,分别为0.322元人民币及0.369元人民币,现价之预测市盈率分别约12倍及10倍.两公司盈利回升动力,也不用刻意再分析,股民只要捕捉每次调整再开车的机会就是.从走势上,两股均企稳于自去年9月延伸的上升轨,只要升轨未失守,随时破顶,配合技术指标已回调近50止跌,初步判断已完成调整,昨再开始冲刺.(B03)