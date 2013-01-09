港报财经评论: 调整有秩序,低吸强势股--经济日报1月9日

调整有秩序,低吸强势股/ 林瑞芬

港股技术处于稍事整固之势,昨收报23,111,回跌0.9%,大市成交额827亿港元,如扣除中国太保 被减持上板,交投也有756.5亿港元,显示短线略有整固压力但有序.正如昨早于网站提示,即市营造小双顶,国指即市完成下跌目标,恒指之下调目标约至23,000,视为即市重要支持位,如也失守此位,调整关键约在22,500.短线调整,恒指试穿23,000可以,但若深至22,500,属不大理想的回调走势,理想是在保历加中轴近22,700楼上已止跌回稳.后市观察调整浪,未破坏中线升浪确认前,仍然维持择优而低吸策略.中联重科 被匿名信举报夸大业绩而停牌,平保 又被爆国开行被叫停贷款,加上A股自上周五复市后横行为主,对近期热炒的中资股起降温作用,国指昨急回2.2%至11,714,幅度大于恒指,望事件早日水落石出.内房股雅居乐 主席被控非礼,不涉及业务本质的利淡,但股价跌6.5%,其他内房股亦回,由此侧面反映短炒风略为有所降温,短炒者宜加倍留神.

看到新闻报道有银行为"即日鲜"炒卖投资者提供优惠作号召,可见股仔近排翻生,吸引小投资者炒卖,但须知非只只配合基本面,小投资者确不宜被短线胜利而冲昏头脑.有些股确需要耐心持有,不能靠短线又买又卖而赚厚利,如去年10月17日建议13港元收集的金朝阳,推介后曾急升后急回,若耐性持有上望中线目标18港元,昨已到价,总回报38%.无疑,论盈利能见度,地产股始终有售楼计划,有销售消息,往往有数得计.相反,工业股、制造业股或航运股等与经济敏感度较高的股类,憧憬复苏,都是猜的.猜的话,信心自然低一些,小投资者买卖更需灵活一些,自律一些,当失守关键支持位时须当机立斩,不然投机焗变长期投资.

上周指香港地产股都几醒神,继长实 、九仓 及新地 于周一创52周新高之后,恒地 昨紧随其后,亦创52周新高.资金市轮流炒支持蓝筹各股,有些回,有些起,才不致一面倒.中移动 及汇丰 只是微调,分别回0.39%及0.36%.要于后市捕捉低吸优质蓝筹股,九仓 是可选之股,其近年股价认真强势,大和总研发表报告,将其目标价由67.9港元调升至72.4港元,现价61.75港元.看好之原因在于中、港业务两大动力强.九仓旗下的"海港城"及"时代广场"去年11月份的零售额分别上升14%及21%,胜整体零售增长率.另一方面,集团去年首11个月的中国内地合约销售额达人民币136亿港元,超出其全年100-127亿港元的目标上限.(B05)

..........................................................................

凯雷沽太保,应属好消息 /余少文

中资股调整,保险股利淡消息涌现,但认为私募基金凯雷沽清中国太保 股份是好消息,因为中长线利淡因素可消除,只要中国内地股市继续反弹之路,太保升浪应未结束,中线可挑战36港元.中国内地股市昨日个别发展,沪跌深升,但国企指数则录得近日最大单日跌幅,全日跌258点或2.2%,收11,714点,成交额增加至220亿港元,主要是金融股下挫所拖累,惟有22%主板H股逆市上升.而红筹指数跌66点或1.4%,收4,669点,成交额66亿港元,成分股只有华润燃气 和上海实业 可以逆市上升.国指开始调整,料10天平均线以及1月2日的上升裂口11,445点至11,566点会有支持,加上指数由去年9月低位8,987点回升以来所形成的上升轨仍未失守,故国指回升走势应未结束,稍作整固后应可升越12,000点,然后才出现一次较大调整.故大市目前回调,仍可以短线炒作,中线则要耐心等机会,或要待国指回落至11,000点才出手.

金融股中,内银股原有好消息,是中国汇金在去年第四季增持2亿股工商银行 的A股,投入资金约8亿元人民币,超出市场预期,但对四大行股价并没有带来支持.认为是汇金增持四大行已成常态,若然在股市下跌中增持还可视作见底讯号,惟大市已升一段日子,对内银股的刺激反而有限.至于保险股坏消息有私募基金凯雷减持太保余下股份,以及汇丰控股 沽售中国平保 股权出现变数,累及中资保险股昨日跌2.6%-4.6%不等,跌得最少是太保.认为保险股早前强势,目前只是借凯雷和汇丰的消息来调整而已,仍然看好保险股今年表现,继续撑去年底看好的中国人寿 和太保.去年多次指出,太保的不明朗因素在于策略性股东凯雷何时沽出最后持股量,随着股价重上30港元,凯雷也出手减持及离场,反而视之为好消息,因为可以消除中长期不明朗因素,只要中国内地股市能摆脱近日整固走势,则太保股价有机会更上一层楼,挑战上市以来的阻力位36港元.

虽然太保过去一年多的保费收入表现只是中规中矩,其中寿险业保费截至去年11月止累计收入只有881亿元人民币,略高于上年同期879亿元人民币,幸好同期产险保费收入增长12%至628亿元人民币,可弥补寿险不如人意的收入表现.如花旗所指,太保的新业务价值增长较稳定及优于同业,加上中国内地保险业的寿险业务已见底,投资收益有望反弹,故维持太保目标价36元人民币,并为保险股首选之一.(B06)