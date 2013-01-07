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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 09:19 BJT

《香港重要政经日程》--1月7日-1月12日

==================今日重要政经消息=====================

1月7日(周一)

-- 金管局公布12月份香港外汇储备.

--09:30 东亚银行 2013年经济及投资市场展望研讨会.

--10:00 冠亚商业 特别股东大会.

--10:30 大同集团 特别股东大会.

--14:30 罗兵咸永道2012年中资银行家调查报告记者会.

==================近期重要政经消息

1月8日(周二)

--10:00 布莱克万矿业 特别股东大会.

--10:30 新疆金风科技 在中国举行特别股东大会.

--10:30 蒙古能源 特别股东大会.

--12:30 香港投资基金公会记者会.

--15:00 霸菱资产管理记者会.

--16:30 马斯葛 特别股东大会.

1月9日(周三)

-- 佳讯控股 公布全年业绩.

-- 北泰 公布全年业绩.

--10:30 德金资源 特别股东大会.

--11:00 鼎睿再保险亚太业务策略记者会.

--14:00 永恒策略 特别股东大会.

1月10日(周四)

--10:00 浪潮国际 特别股东大会.

--10:30 粤首环保 特别股东大会.

1月11日(周五)

-- 金利通 公布中期业绩.

--10:00 宏安集团 特别股东大会.

--10:30 四海国际集团 特别股东大会.

--11:00 骏新能源 特别股东大会.

--11:00 中国信息科技 特别股东大会.

--11:30 万德资源 特别股东大会.

--11:30 富豪酒店 特别股东大会.

--15:30 北京发展 特别股东大会.

--16:00 联合基因集团 特别股东大会.

*1月12日(周六)

--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
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