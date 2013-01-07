《香港重要政经日程》--1月7日-1月12日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
==================今日重要政经消息=====================
1月7日(周一)
-- 金管局公布12月份香港外汇储备.
--09:30 东亚银行 2013年经济及投资市场展望研讨会.
--10:00 冠亚商业 特别股东大会.
--10:30 大同集团 特别股东大会.
--14:30 罗兵咸永道2012年中资银行家调查报告记者会.
==================近期重要政经消息
1月8日(周二)
--10:00 布莱克万矿业 特别股东大会.
--10:30 新疆金风科技 在中国举行特别股东大会.
--10:30 蒙古能源 特别股东大会.
--12:30 香港投资基金公会记者会.
--15:00 霸菱资产管理记者会.
--16:30 马斯葛 特别股东大会.
1月9日(周三)
-- 佳讯控股 公布全年业绩.
-- 北泰 公布全年业绩.
--10:30 德金资源 特别股东大会.
--11:00 鼎睿再保险亚太业务策略记者会.
--14:00 永恒策略 特别股东大会.
1月10日(周四)
--10:00 浪潮国际 特别股东大会.
--10:30 粤首环保 特别股东大会.
1月11日(周五)
-- 金利通 公布中期业绩.
--10:00 宏安集团 特别股东大会.
--10:30 四海国际集团 特别股东大会.
--11:00 骏新能源 特别股东大会.
--11:00 中国信息科技 特别股东大会.
--11:30 万德资源 特别股东大会.
--11:30 富豪酒店 特别股东大会.
--15:30 北京发展 特别股东大会.
--16:00 联合基因集团 特别股东大会.
*1月12日(周六)
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。