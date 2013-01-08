《香港重要政经日程》--1月8日-1月14日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
==================今日重要政经消息=====================
1月8日(周二)
--10:00 布莱克万矿业 特别股东大会.
--10:30 新疆金风科技 在中国举行特别股东大会.
--10:30 蒙古能源 特别股东大会.
--12:30 香港投资基金公会记者会.
--15:00 霸菱资产管理记者会.
--16:30 马斯葛 特别股东大会.
==================近期重要政经消息
1月9日(周三)
-- 佳讯控股 公布全年业绩.
-- 北泰 公布全年业绩.
--10:30 德金资源 特别股东大会.
--11:00 鼎睿再保险亚太业务策略记者会.
--14:00 永恒策略 特别股东大会.
1月10日(周四)
--10:00 浪潮国际 特别股东大会.
--10:30 粤首环保 特别股东大会.
1月11日(周五)
-- 金利通 公布中期业绩.
--10:00 宏安集团 特别股东大会.
--10:30 四海国际集团 特别股东大会.
--11:00 骏新能源 特别股东大会.
--11:00 中国信息科技 特别股东大会.
--11:30 万德资源 特别股东大会.
--11:30 富豪酒店 特别股东大会.
--15:30 北京发展 特别股东大会.
--16:00 联合基因集团 特别股东大会.
1月12日(周六)
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
*1月14日(周一)
-- 亚洲金融论坛(至1月15日).
-- 香港秋季/冬季时尚周(至1月17日).
-- 香港金管局公布2012年12月外汇基金境外资产.
--10:00 三宝科技 于南京举行股东特别大会.
--14:00 勇利航业 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选