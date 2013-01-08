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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 10:09 BJT

《香港重要政经日程》--1月8日-1月14日

==================今日重要政经消息=====================

1月8日(周二)

--10:00 布莱克万矿业 特别股东大会.

--10:30 新疆金风科技 在中国举行特别股东大会.

--10:30 蒙古能源 特别股东大会.

--12:30 香港投资基金公会记者会.

--15:00 霸菱资产管理记者会.

--16:30 马斯葛 特别股东大会.

==================近期重要政经消息

1月9日(周三)

-- 佳讯控股 公布全年业绩.

-- 北泰 公布全年业绩.

--10:30 德金资源 特别股东大会.

--11:00 鼎睿再保险亚太业务策略记者会.

--14:00 永恒策略 特别股东大会.

1月10日(周四)

--10:00 浪潮国际 特别股东大会.

--10:30 粤首环保 特别股东大会.

1月11日(周五)

-- 金利通 公布中期业绩.

--10:00 宏安集团 特别股东大会.

--10:30 四海国际集团 特别股东大会.

--11:00 骏新能源 特别股东大会.

--11:00 中国信息科技 特别股东大会.

--11:30 万德资源 特别股东大会.

--11:30 富豪酒店 特别股东大会.

--15:30 北京发展 特别股东大会.

--16:00 联合基因集团 特别股东大会.

1月12日(周六)

--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.

*1月14日(周一)

-- 亚洲金融论坛(至1月15日).

-- 香港秋季/冬季时尚周(至1月17日).

-- 香港金管局公布2012年12月外汇基金境外资产.

--10:00 三宝科技 于南京举行股东特别大会.

--14:00 勇利航业 股东特别大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
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