阿萨德发表演讲拒绝与反对派对话,起义阵营称是重新宣战

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特1月6日 - 叙利亚总统阿萨德周日发表挑衅性演讲，拒绝与反对派进行和平谈判，叙利亚反对派认为这是阿萨德在重新宣战。
这次演讲虽被宣传为是在宣布新的和平计划，但阿萨德并没有提出任何让步，反而其许多立场似乎变得强硬。他在演讲中呼吁叙利亚民众团结起来“为保护国家而战”，并且不看好谈判前景。
“我们不是拒绝政治对话……但应当和谁举行对话？是和那些什么话都听不进去、进行大肆杀戮和恐怖活动的恐怖分子吗？”阿萨德在大马士革艺术文化宫演讲时面向支持者们反问道。这是他自去年6月以来发表的首次演讲。
“难道我们要跟一伙从国外雇来的暴徒对话？或是与西方的傀儡举行正式对话？”
这是阿萨德六个月以来首次发表公开演讲。自他上次演讲以来，反抗力量已将战火烧到叙利亚首都的郊区。
叙利亚反对派组织National Coalition副主席George Sabra对路透称，阿萨德在演讲中重点提到的和平计划，甚至都不能称为一项方案。
“我们更应将它看作他将继续向叙利亚人民发起战争的一个宣言，”他说道。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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