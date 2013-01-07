法国影星德帕迪约与普京会面,接受俄护照

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月6日 - 法国影星杰拉尔·德帕迪约(Gerard Depardieu)周日接受俄罗斯总统普京的拥抱，并接受新的俄罗斯护照。为免受法国对百万富翁施加的新所得税率影响，德帕迪约放弃了法国国籍。
普京周四签署总统令，授予德帕迪约俄罗斯国籍。德帕迪约强烈反对法国总统奥朗德向巨富征收高达75%所得税的计划。
俄罗斯官方电视台画面显示，普京与德帕迪约在黑海度假胜地索契握手并拥抱。克里姆林宫称，德帕迪约是在对俄罗斯展开一次私人旅行。
“总统（普京）与德帕迪约进行了短暂会面，”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称。“他在访问俄罗斯期间，被授予一本俄罗斯护照。”
佩斯科夫未说明普京是否亲自授予德帕迪约护照。他称，德帕迪约还告诉了普京他的职业计划。
德帕迪约在国际影坛最出名的一部电影是《绿卡》（Green Card），讲述了一个穷困法国移民通过假结婚以留在美国的故事。
普京上月表示，俄罗斯欢迎德帕迪约。俄罗斯仅有13%的个人所得税率，而奥朗德则希望在法国对收入超过100万欧元（130万美元）的人实行75%的税率。
尽管二人此前没怎么见过面，普京授予德帕迪约俄罗斯护照后称他们发展了密切的关系。(完)
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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