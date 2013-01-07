国际油市: 美国原油跌破每桶93美元,需求忧虑不散

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
2月布兰特原油期货 小涨0.09美元,至每桶111.40美元.
美国能源资料协会(EIA)的数据显示,美国上周原油库存大幅增加,需求较上年同期下降2.3%.
上周出炉的报告显示,美国12月非农就业岗位增速放缓,但暗示就业市场从2007-09年衰退中复苏获得一定动能,各个经济领域就业普遍出现增长.
担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)正在考虑放缓或停止资产购买,亦对大宗商品造成影响.官员已经表示,美联储接近3万亿(兆)美元的资产负债表若进一步扩大,可能引发不稳定性.(完)
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(编译 王兴亚; 审校 张若琪)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。