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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 09:40 BJT

国际油市: 美国原油跌破每桶93美元,需求忧虑不散

2月布兰特原油期货 小涨0.09美元,至每桶111.40美元.

美国能源资料协会(EIA)的数据显示,美国上周原油库存大幅增加,需求较上年同期下降2.3%.

上周出炉的报告显示,美国12月非农就业岗位增速放缓,但暗示就业市场从2007-09年衰退中复苏获得一定动能,各个经济领域就业普遍出现增长.

担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)正在考虑放缓或停止资产购买,亦对大宗商品造成影响.官员已经表示,美联储接近3万亿(兆)美元的资产负债表若进一步扩大,可能引发不稳定性.(完)

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(编译 王兴亚; 审校 张若琪)
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