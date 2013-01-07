《全球主要国家债券发行预告》--1月7日-1月14日

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透1月7日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/7 1350 法国 BTF国库券 1/7 1630 美国 13周和26周期国库券 1/8 1630 美国 四周期和52周期国库券 1/8 1800 美国 三年期公债 1/8 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/8 0130 日本 10年期公债 1/8 英国 2030年到期票息为4.75%的公债 1/9 1800 美国 10年期公债 1/9 加拿大 五年期债券 1/9 德国 50亿欧元 2018年2月23日到期的五年期Bob l债券 1/10 1800 美国 30年期公债 1/10 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/10 0130 日本 30年期公债 1/10 西班牙 票息2.750%、2015年3月到期的B ono债券 1/10 西班牙 票息4.50%、2018年1月到期的Bo no债券 1/10 西班牙 票息5.90%、2026年7月到期的Ob ligacione债券 1/10 意大利 BOT短期公债 1/11 0120 日本 六个月期贴现国库券 1/11 意大利 BTP固息债券 1/14 1350 法国 BTF国库券 1/14 1630 美国 13周和26周期国库券 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪; 审校 龚芳)
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 -- AA 4/20-4/24 广发证券 开发总公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 -- AA