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债券 | 2013年 1月 7日 星期一 09:48 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月7日-1月14日

路透1月7日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
    
 日期    时间    国家     规模      发行细节
 1/7     1350    法国               BTF国库券
 1/7     1630    美国               13周和26周期国库券
 1/8     1630    美国               四周期和52周期国库券
 1/8     1800    美国               三年期公债
 1/8     0120    日本               三个月期贴现国库券
 1/8     0130    日本               10年期公债
 1/8             英国               2030年到期票息为4.75%的公债
 1/9     1800    美国               10年期公债
 1/9             加拿大             五年期债券
 1/9             德国     50亿欧元  2018年2月23日到期的五年期Bob
                                    l债券
 1/10    1800    美国               30年期公债
 1/10    0120    日本               三个月期贴现国库券
 1/10    0130    日本               30年期公债
 1/10            西班牙             票息2.750%、2015年3月到期的B
                                    ono债券
 1/10            西班牙             票息4.50%、2018年1月到期的Bo
                                    no债券
 1/10            西班牙             票息5.90%、2026年7月到期的Ob
                                    ligacione债券
 1/10            意大利             BOT短期公债
 1/11    0120    日本               六个月期贴现国库券
 1/11            意大利             BTP固息债券
 1/14    1350    法国               BTF国库券
 1/14    1630    美国               13周和26周期国库券
 
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪; 审校 龚芳)
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