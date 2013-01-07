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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 09:34 BJT

****《港报快速浏览》--1月7日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 美失业率下降慢,储局难停买债--经济日报                             
 港报社评: 需求主导启动模式,宜增弹性以利重建--明报                           
 港报社评: 美两党炮制悬崖联储露退市口风--信报                                
 港报社评: 淘汰旧柴油车由谁多付钞--星岛日报                                  
 港报社评: 发展商参建另类居屋可三赢--文汇报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 铁路基建股,顺势再起步--经济日报1月5日                         
 港报财经评论: 低息炒家"容易钱"赚完--信报1月7日                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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