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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 09:52 BJT

芝加哥期市: 美国大豆期货徘徊在六周低位附近,因预期南美丰收

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 747.25 0.00 +0.00% -1.09% 819.16 17

CBOT玉米 680.50 0.25 +0.04% -1.27% 723.21 23

CBOT大豆 1363.25 -4.00 -0.29% -2.83% 1443.19 24

CBOT稻米 $15.25 -$0.04 -0.23% +3.18% $15.20 50

美国原油 $92.96 -$0.13 -0.14% +0.04% $88.79 74

汇率

欧元/美元 $1.306 -$0.002 -0.16% -0.08%

美元/澳元 1.048 0.002 +0.17% +0.07%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/隋芬; 审校 龚芳/张涛)
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