《港报快速浏览》--1月9日报摘,社评及财经评论****

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--------------------------------报纸摘要-------------------------------------
《香港报摘》--信报
《香港报摘》--经济日报
《香港报摘》--其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评: "南方周末"掀波澜,突显传媒体制须改革--明报
港报社评: 分间楼宇单位宜分门别类,取缔按轻重缓急--信报
港报社评: 带子自杀不可取,出院安排要检讨--星岛日报
港报社评: 三星手机胜苹果,揭赢家新法则--经济日报
港报社评: 施政报告聚集各界共同利益--文汇报
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论: 抽水、吸水...散水?--信报
港报财经评论: 调整有秩序,低吸强势股--经济日报
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