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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 10:00 BJT

****《港报快速浏览》--1月9日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: "南方周末"掀波澜,突显传媒体制须改革--明报                         
 港报社评: 分间楼宇单位宜分门别类,取缔按轻重缓急--信报                       
 港报社评: 带子自杀不可取,出院安排要检讨--星岛日报                           
 港报社评: 三星手机胜苹果,揭赢家新法则--经济日报                             
 港报社评: 施政报告聚集各界共同利益--文汇报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 抽水、吸水...散水?--信报                                      
 港报财经评论: 调整有秩序,低吸强势股--经济日报                               
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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