(重发)-香港个股: 恒地主席李兆基建议政府免农地补价建低价住宅--报载

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路透香港1月7日 - 香港多份报章周一报导,主要房地产商--恒基地产 主席李兆基建议香港政府可考虑将新界农地的非核心地段免补地价,由私人发展商兴建每个约300平方尺(约28平方米)售价100万港元的小型单位,以解决因楼价高而令到中低收入人士置业困难的问题.

李兆基并预期,今年香港的楼价不会大升大跌,估计可有5-10%的升幅.而上周五亚洲首富、长实 主席李嘉诚则预期,今年楼价上下波幅约为10%左右.

恒地是本港拥有最多新界农地的发展商之一,于去年6月底止,该公司持有约4,240万平方尺的新界土地储备.目前,发展商与政府商讨并落实补地价金额后,方可将新界农地改变为兴建住宅用途.

其中苹果日报引述李兆基称,"如果政府同意免补地价,让我用耕地建屋,我会建多些100万(港元)的低价楼,300尺每个月供5,000港元,定息三厘供30年,任何人也负担得起."