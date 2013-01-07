(重发)-香港个股: 恒地主席李兆基建议政府免农地补价建低价住宅--报载

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透香港1月7日 - 香港多份报章周一报导,主要房地产商--恒基地产 主席李兆基建议香港政府可考虑将新界农地的非核心地段免补地价,由私人发展商兴建每个约300平方尺(约28平方米)售价100万港元的小型单位,以解决因楼价高而令到中低收入人士置业困难的问题.
李兆基并预期,今年香港的楼价不会大升大跌,估计可有5-10%的升幅.而上周五亚洲首富、长实 主席李嘉诚则预期,今年楼价上下波幅约为10%左右.
恒地是本港拥有最多新界农地的发展商之一,于去年6月底止,该公司持有约4,240万平方尺的新界土地储备.目前,发展商与政府商讨并落实补地价金额后,方可将新界农地改变为兴建住宅用途.
其中苹果日报引述李兆基称,"如果政府同意免补地价,让我用耕地建屋,我会建多些100万(港元)的低价楼,300尺每个月供5,000港元,定息三厘供30年,任何人也负担得起."
他指出,目前香港的房屋供应仍然较少,未来一两年才会逐渐增加,加上建筑成本上升,预期今、明两年楼市将有5-10%升幅.至于政府去年10月底推出的"双辣招"--针对非本地买家开征买家印花税,并上调特别印花税税率和延长适用期至三年,他认为有助稳定楼价升幅,对社会有好处.(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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