中港新股:银河证券IPO或最早4月启动,拟募集15亿美元--IFR

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透1月7日 - 据汤森路透旗下IFR报导，内地最大的券商之一中国银河证券，已经向中港两地的监管机构递交了上市申请，计划在香港和上海上市。
该交易将于今年第二季度进行。若一切顺利，或最早于4月份启动。
银河证券计划通过上市募集15亿美元。然而，两地上市是否能同步进行，仍将视证监会的取态。内地监管部门为避免增加市场压力，一直以来严控IPO的发行规模和节奏。
中国银河国际、高盛 和摩根大通 负责安排H股的发行，而A股发行由国泰君安证券负责。募集的资金将用于补充资本金。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 林高丽; 审校 黄凯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。