中港新股:银河证券IPO或最早4月启动,拟募集15亿美元--IFR

路透1月7日 - 据汤森路透旗下IFR报导，内地最大的券商之一中国银河证券，已经向中港两地的监管机构递交了上市申请，计划在香港和上海上市。

该交易将于今年第二季度进行。若一切顺利，或最早于4月份启动。

银河证券计划通过上市募集15亿美元。然而，两地上市是否能同步进行，仍将视证监会的取态。内地监管部门为避免增加市场压力，一直以来严控IPO的发行规模和节奏。

中国银河国际、高盛 和摩根大通 负责安排H股的发行，而A股发行由国泰君安证券负责。募集的资金将用于补充资本金。(完)

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