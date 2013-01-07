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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 09:44 BJT

离岸人民币: 建行香港分行完成12.5亿一年期点心存款证,利率3%--IFR

路透上海1月7日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行香港分行 刚完成了一笔12.5亿元人民币（1.98亿美元）一年期点心存款证，利率为3%。

这项交易由渣打银行 安排，将在1月14日结算。

若按互换利率中间价水平，是次定价相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约115个基点。 (完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 林高丽; 审校 黄凯)
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