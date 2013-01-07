离岸人民币: 建行香港分行完成12.5亿一年期点心存款证,利率3%--IFR

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透上海1月7日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行香港分行 刚完成了一笔12.5亿元人民币（1.98亿美元）一年期点心存款证，利率为3%。
这项交易由渣打银行 安排，将在1月14日结算。
若按互换利率中间价水平，是次定价相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约115个基点。 (完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 林高丽; 审校 黄凯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。