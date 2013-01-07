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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 09:54 BJT

中国信用债评级: 联合评级将庞大集团主体评级由AA+调至AA,展望为稳定

* 发行主体: 庞大汽贸集团股份有限公司

* 发行量及品种: 22亿元五年期公司债(11庞大02

* 评级公司: 联合信用评级有限公司

* 评级调整情况:将公司主体信用等级由"AA+"下调至"AA",评级展望为稳定

* 将2011年公司债11庞大02债债项信用等级下调至"AA"

路透上海1月7日 - 中国联合信用评级有限公司日前发布报告,将庞大集团 公司主体信用等级由"AA+"下调至"AA",评级展望为稳定,并将2011年公司债11庞大02债项信用等级下调至"AA".

刊登在上海证券交易所网站的公告称,受宏观因素和期间费用大幅攀升影响,公司汽车经销业务收入增速明显放缓,利润水平大幅下滑,经营出现亏损,出于上述考量,联合评级作出上述评级调整.

公告并称,2012年国内汽车行业表现疲软,乘用车和商务车整体价格水平下降,竞争进一步加剧.同时受国内抵制日货情绪上升,公司经销的斯巴鲁等日本品牌汽车销售明显下滑,对公司业绩影响较大.

另据公告,2012年1-9月,公司实现营业利润-11,352.83万元人民币,净利润-28,100.31万元.2012年9月底公司资产负债率达84.21%,处于行业较高水平.同期公司全部债务达452.92亿元,较年初增长26.3%,利息支出随之大幅增加.而收入及利润未实现同步增长.

同时2012年1-9月,公司经营活动产生的现金流净额为-465,624.04万元,较上年同期相比净流出规模增长126.60%,经营活动现金流大幅弱化.

根据当前市场情况,公司已适当放缓业务扩张速度,优化业务机构.未来随新投建门店经营成熟,公司整体盈利能力将趋于稳定,因此联合评级对其展望为"稳定".

庞大集团 最近一个交易日收报5.12元/股,近一个月上涨19.07%(完) (--发稿 刘昕; 审校 黄凯)
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