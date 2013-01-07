日本数据: 12月货币基础触及纪录高位,因央行继续推行宽松政策

路透东京1月7日 - 日本央行周一公布的数据显示,日本12月货币基础触及纪录新高,因央行继续通过超宽松货币政策提供资金,确保银行体系的流动性. 日本央行表示,12月货币基础较上年同期增长11.8%,至创纪录的132万亿(兆)日圆. 钞票发行额较上年同期增加2.8%,流通硬币发行量增长0.5%.在日本央行的活期存款较上年同期大增36.5%. 12月,日本央行四个月来第三次祭出货币刺激措施,并且首相安倍晋三要求其采取更大胆举措对抗通缩的压力日益加剧. 浏览日本数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 王兴亚; 审校 白云)