路透调查: 澳元与新西兰元今年料保持强势,受高收益魅力等因素支撑

路透悉尼1月7日 - 路透调查周一显示,未来几个月澳元和新西兰元不太可能大跌,主要因为缺少其他高收益投资选择.

根据47位左右的分析师的预估中值,3月之前澳元兑美元 料维持在当前的1.0400美元附近,从现在起的一年后可能逐步跌至1.0100美元.

不过,分析师对澳元12个月后汇率的预估介于0.8500-1.1200美元的宽阔区间,说明前景很不确定.

澳元去年上涨了1.7%,最新报1.0495美元.

澳元走强是市场预测澳洲央行今年上半年可能降息的原因之一,市场认为将降息25个基点至2.75%的纪录低位.

去年澳洲央行累计降息125个基点,行动理由是国内就业市场走弱和部分主要资源出口价格下跌.

另一份对42位分析师的调查显示,新西兰元料与澳元一样具有韧性.预估中值显示,新西兰元兑美元 料在年底微跌至0.8100美元.

新西兰元兑美元最新报0.8324美元,2012年大涨了6.5%.

澳洲及新西兰元表现强劲,部分是因为中国经济有企稳迹象,此外美国、日本、欧元区、英国和瑞士在持续推出量化宽松或进行外汇市场干预.

另外,澳新两国公债收益率相对较高,也对投资者构成吸引力.

澳洲与新西兰10年期公债收益率(殖利率)分别为3.4%和3.6%,而同期限的德国与美国公债仅有1.5%与1.9%.(完)