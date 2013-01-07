主要国家经济指标预测--1月8日****

路透1月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.4% 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差23 逆差20.88 进口 -- +3% 出口 -- 持平 0645 瑞士经季节调整失业率 12月 3.0 3.0 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -0.5% +0.3% 德国经季节调整进口(较前月) +0.4% +2.5% 0700 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 顺差150 顺差152 0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差47 法国进口(亿欧元) -- 424.67 法国出口(亿欧元) -- 377.82 0900 意大利失业率 11月 11.2% 11.1% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.3% 1.2% 欧元区零售销售(较上年同期) 2.7% 3.6% 1000 欧元区企业景气指数 12月 负1.10 负1.19 欧元区经济景气指数 86.3 85.7 欧元区工业景气指数 负14.4 负15.1 欧元区服务业景气指数 负10.8 负11.9 欧元区消费者信心指数 负26.6 负26.9 欧元区消费者通胀预期指数 -- 25.9 欧元区生产者物价预期指数 -- 0.5 1000 欧元区失业率 11月 11.8% 11.7% 1100 德国工业订单 11月 1.4% +3.9% 1230 美国NFIB小型企业信心指数 12月 -- 87.5 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月5日当周 -- +0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月5日当周 -- +2.9% 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 45.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加125 增加142 2145 新西兰建筑许可 11月 -- -1.5% 2300 韩国失业率 12月 -- 3.0% 1月8-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 12月 -- +1.4% (较上年同期) -- +7.3% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +1.3% 持平 英国三个月房价指数(较上年同期) 截至12月 -0.3% -0.6% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负7.0 负15 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -0.2% 持平 欧元区PPI(较上年同期) +2.1% +2.4% 1500 美国就业趋势指数 12月 109.02 -- 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 43.1 -- 经季节调整PMI 52.8 49.5 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/王冠中)