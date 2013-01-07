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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 06:59 BJT

****主要国家经济指标预测--1月8日****

路透1月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 1月8日(二)
 GMT时间    经济指标/活动                               公布时段        预估值           前值
 0001       英国BRC同店零售销售(较上年同期)                       12月               --           +0.4%
 0030       澳洲商品服务贸易收支(亿澳元)                          11月           逆差23       逆差20.88
            进口                                                                     --             +3%
            出口                                                                     --            持平
 0645       瑞士经季节调整失业率                                  12月              3.0             3.0
 0700       德国经季节调整出口(较前月)                            11月            -0.5%           +0.3%
            德国经季节调整进口(较前月)                                            +0.4%           +2.5%
 0700       德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                        11月          顺差150         顺差152
 0745       法国贸易收支(亿欧元)                                  11月               --          逆差47
            法国进口(亿欧元)                                                         --          424.67
            法国出口(亿欧元)                                                         --          377.82
 0900       意大利失业率                                          11月            11.2%           11.1%
 1000       欧元区零售销售(较前月)                                11月            +0.3%            1.2%
            欧元区零售销售(较上年同期)                                             2.7%            3.6%
 1000       欧元区企业景气指数                                    12月           负1.10          负1.19
            欧元区经济景气指数                                                     86.3            85.7
            欧元区工业景气指数                                                   负14.4          负15.1
            欧元区服务业景气指数                                                 负10.8          负11.9
            欧元区消费者信心指数                                                 负26.6          负26.9
            欧元区消费者通胀预期指数                                                 --            25.9
            欧元区生产者物价预期指数                                                 --             0.5
 1000       欧元区失业率                                          11月            11.8%           11.7%
 1100       德国工业订单                                          11月             1.4%           +3.9%
 1230       美国NFIB小型企业信心指数                              12月               --            87.5
 1245       美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                 1月5日当周               --           +0.6%
 1355       美国Redbook连锁店销售(较上年同期)               1月5日当周               --           +2.9%
 1500       美国IBD消费者信心指数                                  1月               --            45.1
 2000       美国消费者信贷(亿美元)                                11月          增加125         增加142
 2145       新西兰建筑许可                                        11月               --           -1.5%
 2300       韩国失业率                                            12月               --            3.0%
 1月8-14日  
 GMT时间    经济指标/活动                                     公布时段           预估值            前值
 2100       新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)               12月               --           +1.4%
                                       (较上年同期)                                  --           +7.3%
 
    
  附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
    
 1月7日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                     公布时段            现值         预估值
 0800      英国Halifax房价指数(较前月)                           12月           +1.3%           持平
           英国三个月房价指数(较上年同期)                    截至12月           -0.3%          -0.6%
 0930      欧元区Sentix投资者信心指数                             1月           负7.0           负15
 1000      欧元区生产者物价指数(PPI)(较上月)                     11月           -0.2%           持平
           欧元区PPI(较上年同期)                                                +2.1%          +2.4%
 1500      美国就业趋势指数                                      12月          109.02             --
 1500      加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                         12月            43.1             --
                    经季节调整PMI                                                52.8           49.5
 
            
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 石冠兰/王冠中)
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