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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 10:15 BJT

中国个股: 宝钢股份宣布上调2月多数钢材售价

路透上海1月7日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周一宣布,上调2月多数钢铁产品的售价,其中热轧和冷轧分别较1月上调160元人民币/吨和120元/吨.

公司通知称,2月份酸洗产品上调80-120元/吨,热镀锌和电镀锌均上调100元/吨,镀铝锌基本上调120元/吨.(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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