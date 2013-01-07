中国个股: 宝钢股份宣布上调2月多数钢材售价

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透上海1月7日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周一宣布,上调2月多数钢铁产品的售价,其中热轧和冷轧分别较1月上调160元人民币/吨和120元/吨.
公司通知称,2月份酸洗产品上调80-120元/吨,热镀锌和电镀锌均上调100元/吨,镀铝锌基本上调120元/吨.(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。