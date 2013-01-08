《中国债券市场每日交易备忘》--1月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国国家开发银行不超过60亿元人民币一年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.42% 国开行不超过60亿元三年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.94% 国开行不超过60亿元五年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值为4.20% 国开行不超过60亿元七年期固息金融债9:30-11:10招标,利率预测均值为4.36% 国开行不超过60亿元10年期固息金融债9:30-11:10招标,利率预测均值为4.46% 绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 新疆广汇实业投资集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 国中天津水务公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 华立集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承 河南宛西制药3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 兴源轮胎集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 四联仪器仪表2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 深圳茂业商厦公司8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行和工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 无锡市政公用产业集团5亿元一年期短融041360001,票面利率4.91% ============================================================================ 三、缴款: 柳州城投15亿元10年期固息债1280492,票面利率7.18% 中山兴中集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280495,票面利率5.95% 安庆城市建设投资集团18亿元七年期固息债1280496,票面利率6.76% 江苏交通控股公司30亿元一年期短融 春和集团4亿元一年期短融 汕头港集团2.5亿元一年期短融 江苏交通控股公司15亿元三年期中票 重庆綦江区中小企业1.4亿元三年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息: 江西煤炭集团5亿元10年期固息债088001付息,票面利率6.20% 中国国家开发银行 200亿元20年期固息债090206付息,票面利率4.60% 华润电力投资公司33亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080001付息,票面利率4.70% 华润电力投资公司5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080002付息,票面利率4.95% 国开行200亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110221付息,基本利差-0.15% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --路透最新调查结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预 计缓慢回升,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.就12月单月而言,受季节性因素影响,通胀将略有回升, CPI同比涨幅预计升至2.3%;工业、投资和消费则将延续近两月趋稳的态势. --上海证券交易所发布实施上市公司现金分红指引,设定30%现金分红比例为平均水平.上证所鼓励上市 公司现金分红比例不低于30%,要求低于30%的上市公司履行更严格的信息披露义务. 国家统计局周五公布12月工业品价格指数(PPI) (11月为-2.2%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月为2%) 1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 刘昕/边竞)