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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 09:09 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
    
一、新债招标:
    
中国国家开发银行不超过60亿元人民币一年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.42%
国开行不超过60亿元三年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.94%
国开行不超过60亿元五年期固息金融债9:30-10:30招标,利率预测均值为4.20%    
国开行不超过60亿元七年期固息金融债9:30-11:10招标,利率预测均值为4.36%    
国开行不超过60亿元10年期固息金融债9:30-11:10招标,利率预测均值为4.46%    
绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
新疆广汇实业投资集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
国中天津水务公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
华立集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承
河南宛西制药3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
兴源轮胎集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
四联仪器仪表2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
深圳茂业商厦公司8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行和工商银行主承
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二、新债上市:  

无锡市政公用产业集团5亿元一年期短融041360001,票面利率4.91%
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三、缴款: 

柳州城投15亿元10年期固息债1280492,票面利率7.18%
中山兴中集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280495,票面利率5.95%
安庆城市建设投资集团18亿元七年期固息债1280496,票面利率6.76%
江苏交通控股公司30亿元一年期短融
春和集团4亿元一年期短融
汕头港集团2.5亿元一年期短融
江苏交通控股公司15亿元三年期中票      
重庆綦江区中小企业1.4亿元三年期集优票据    
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四、还本付息:
    
江西煤炭集团5亿元10年期固息债088001付息,票面利率6.20%
中国国家开发银行 200亿元20年期固息债090206付息,票面利率4.60%
华润电力投资公司33亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080001付息,票面利率4.70%
华润电力投资公司5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080002付息,票面利率4.95%
国开行200亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110221付息,基本利差-0.15%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--路透最新调查结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预
计缓慢回升,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.就12月单月而言,受季节性因素影响,通胀将略有回升,
CPI同比涨幅预计升至2.3%;工业、投资和消费则将延续近两月趋稳的态势. 
--上海证券交易所发布实施上市公司现金分红指引,设定30%现金分红比例为平均水平.上证所鼓励上市
公司现金分红比例不低于30%,要求低于30%的上市公司履行更严格的信息披露义务. 
    
    国家统计局周五公布12月工业品价格指数(PPI)        (11月为-2.2%)
                   12月居民消费价格指数(CPI)      (11月为2%)
             1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布
             12月城镇固定资产投资                 (1-11月为20.7%)
             12月社会消费品零售总额                (11月为14.9%) 
             12月工业增加值                       (11月为10.1%)
             12月房地产投资和销售情况月度报告        
             12月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
             1/27公布1-12月规模以上工业企业利润      (1-11月为3%)
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
    

 (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 刘昕/边竞)
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