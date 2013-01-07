路透调查: 日本公债多空动向指标降至7月来最低水准

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透东京1月7日 - 汤森路透公布的每周调查报告显示,评估日本公债市场人气的指标降至7月来最低水准.
日本公债多空动向指标 降至负54,是7月2日触及负61以来的最低水准.
该指标在12月25日当周调查时为正4,为10月末来首次出现正值.
对本周结束时10年期日本公债 收益率的预估中值 为0.850%,较上周五收盘水准0.835%高出1.5个基点.10年期日债收益率周一上午上升0.5个基点,创四个半月高位0.840%.
此次调查中,66.7%的受访者预计日债收益率本周将上升,上次调查做出这种预期的受访者比例为24.1%.
日本公债一直承压,因市场担忧安倍晋三领导的新政府将增加举债,为大规模刺激措施筹资.
日本财务省周二将举行10年期公债标售.
美国公债价格下滑亦令日本公债承压.
这次线上调查访问了97位来自大型机构的日债市场参与者,有39人给出了回复,回复率为40.2%,其中有19个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户.
此次调查在上周五至当地时间周一上午8点(周日2300GMT)期间进行.上次调查公布时间为12月25日.上周因日本市场逢假期休市而未进行这项调查.(完)
(编译 杜明霞; 审校 张涛)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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