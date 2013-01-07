美国个股: 花旗拟申请监管当局批准其股票回购计划

路透纽约1月4日 - 华尔街日报周五报导,花旗集团 计划请求监管当局允许其回购"最低数量"的股票.

该报援引熟悉花旗计划的消息人士报导称,花旗不计划要求提高季度股息,目前其股息为每股0.01美元.

该报称,花旗董事长奥尼尔和新任执行长Michael Corbat已对公司高层表示,花旗提交给美联储(FED)的资本计划必须很保守,这样才不会被否决.

美国大型银行周一须向美联储提交各自的资本计划.