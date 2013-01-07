美国个股: 花旗拟申请监管当局批准其股票回购计划

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透纽约1月4日 - 华尔街日报周五报导,花旗集团 计划请求监管当局允许其回购"最低数量"的股票.
该报援引熟悉花旗计划的消息人士报导称,花旗不计划要求提高季度股息,目前其股息为每股0.01美元.
该报称,花旗董事长奥尼尔和新任执行长Michael Corbat已对公司高层表示,花旗提交给美联储(FED)的资本计划必须很保守,这样才不会被否决.
美国大型银行周一须向美联储提交各自的资本计划.
花旗上年度的资本计划在去年3月被美联储否决,因为前任执行长潘迪特让分析师和投资者觉得花旗将获许花费数十亿美元用于回购股票,并提高股息.当时该计划被否决让花旗十分尴尬,也成为董事会决定找人替换潘迪特的原因.(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。