欧洲金融: 葡萄牙不需债务重整,其援助计划进展良好--IMF总裁

路透里斯本1月5日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六表示,葡萄牙不可能需要任何债务重整,该国援助计划目前进展良好.

拉加德告诉葡萄牙周刊Expresso,她也有信心,相信葡萄牙不会步希腊后尘、陷入经济衰退漩涡.

欧盟和IMF在2011年提供葡萄牙780亿欧元(1,020亿美元)纾困贷款,这两个机构均曾称赞该国达成了纾困的多数条件.由于葡萄牙遭逢1970年代以来最严重的衰退损及税收,欧盟和IMF在去年放宽了葡萄牙严苛的预算目标.

"不可能的."拉加德被问到葡萄牙是否可能不得不重整债务时告诉该周刊."葡萄牙当局下定决心采取一切必要行动完成计划,以重返(债券)市场."

拉加德并称,她预期IMF将批准该国的下笔贷款拨款.此前IMF在秋季对该国进行了第六次审评.

"葡萄牙当局和该国人民以非常勇敢和坚定的精神致力艰难和痛苦的改革."她说.

有些经济分析师曾说,葡萄牙的贷款协议可能不得不延长至今年以后.原本预计该国在第三季将重返债市融资.

拉加德表示,葡萄牙不应期待贷款协议会有所更动."但我们必须改变计划加以适应情况,一再审评."她说.