路透调查: 南非兰特兑美元今年料上涨近4%

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透约翰内斯堡1月4日 - 周五公布的路透调查显示,南非兰特兑美元今年料上扬近4%,因南非贸易逆差趋稳且全球经济获得动力.
兰特兑美元 去年表现不佳,累计挫跌近5%,归因于经常帐赤字膨胀,且爆发1994年废除种族隔离制度以来最严重的工人动乱.
24位受访分析师和策略师的预期中值为,兰特兑美元12个月后料从目前的8.6525升至8.325.
"贸易逆差可能在年内趋稳,这应消除兰特面临的一些下行压力,"瑞银集团新兴市场策略师Manik Narain说.
南非第二季经常帐赤字猛增至四年来最高水平,相当于其国内生产总值(GDP)的6.4%,对弱势兰特造成额外压力.
作为一种交易量大且波动性高的新兴市场货币,兰特料从全球经济改善中获益.
"另一方面,全球经济复苏的期望带动风险资产普遍回升,鼓励资金流入新兴市场及南非,"Narain补充称.
兰特通常在第一季表现不好.兰特兑美元一个月后升幅料略高于1%至8.55,三个月后料回落至8.60,到年中回升至8.52.(完) (编译 王兴亚; 审校 张若琪)
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
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