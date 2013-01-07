路透调查: 南非兰特兑美元今年料上涨近4%

路透约翰内斯堡1月4日 - 周五公布的路透调查显示,南非兰特兑美元今年料上扬近4%,因南非贸易逆差趋稳且全球经济获得动力.

兰特兑美元 去年表现不佳,累计挫跌近5%,归因于经常帐赤字膨胀,且爆发1994年废除种族隔离制度以来最严重的工人动乱.

24位受访分析师和策略师的预期中值为,兰特兑美元12个月后料从目前的8.6525升至8.325.

"贸易逆差可能在年内趋稳,这应消除兰特面临的一些下行压力,"瑞银集团新兴市场策略师Manik Narain说.

南非第二季经常帐赤字猛增至四年来最高水平,相当于其国内生产总值(GDP)的6.4%,对弱势兰特造成额外压力.

作为一种交易量大且波动性高的新兴市场货币,兰特料从全球经济改善中获益.

"另一方面,全球经济复苏的期望带动风险资产普遍回升,鼓励资金流入新兴市场及南非,"Narain补充称.