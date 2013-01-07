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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 10:39 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元走势偏向下行,短期内1.5250应可守住

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* 英镑兑澳元连续第四日出现低点下移,澳元在亚洲市场表现坚韧

* 日线动能指标显示负面信号

* 下一道支撑位为日线区间支撑1.5250/60

* 稍早所及高位1.5343及5日移动均线切入位1.5427构成初步阻力

* 走势偏向下行,但短期内1.5250应会守住

* 技术图表:(link.reuters.com/qur94t).(完) (编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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