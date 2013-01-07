《汇市简讯》英镑/澳元走势偏向下行,短期内1.5250应可守住

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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* 英镑兑澳元连续第四日出现低点下移,澳元在亚洲市场表现坚韧
* 日线动能指标显示负面信号
* 下一道支撑位为日线区间支撑1.5250/60
* 稍早所及高位1.5343及5日移动均线切入位1.5427构成初步阻力
* 走势偏向下行,但短期内1.5250应会守住
* 技术图表:(link.reuters.com/qur94t).(完) (编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。