路透调查: 加元/美元在2013年料走强,但短期内或面临不利因素

路透多伦多1月4日 - 加元兑美元在2013年料将走强,因两国利率走向各异;不过加元在短期内或将面对一些不利因素,由于美国政界围绕削减支出与负债上限仍在争论不休.

路透访问的49名分析师和外汇策略师的预估中值显示,加元兑美元一个月后料报0.99加元或1.0101美元.调查结果于周五公布.

三个月、六个月和12个月后加元/美元料均将交投于0.98加元.汤森路透数据显示,加元/美元周五收报0.9871加元或1.0131美元,2012年全年上涨约2.7%.

"总体来说,今年加拿大前景良好,其中大部分原因在于同美联储的政策相比,加拿大央行的政策更有利."Scotiabank首席外汇分析师Camilla Sutton表示.她对今年加元表现的预估比分析师的预期中值更加乐观一些.