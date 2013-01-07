路透调查: 加元/美元在2013年料走强,但短期内或面临不利因素

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透多伦多1月4日 - 加元兑美元在2013年料将走强,因两国利率走向各异;不过加元在短期内或将面对一些不利因素,由于美国政界围绕削减支出与负债上限仍在争论不休.
路透访问的49名分析师和外汇策略师的预估中值显示,加元兑美元一个月后料报0.99加元或1.0101美元.调查结果于周五公布.
三个月、六个月和12个月后加元/美元料均将交投于0.98加元.汤森路透数据显示,加元/美元周五收报0.9871加元或1.0131美元,2012年全年上涨约2.7%.
"总体来说,今年加拿大前景良好,其中大部分原因在于同美联储的政策相比,加拿大央行的政策更有利."Scotiabank首席外汇分析师Camilla Sutton表示.她对今年加元表现的预估比分析师的预期中值更加乐观一些.
但她警告称,诸如美国预算谈判僵局导致该国被降评等短期风险,可能打压加元表现.(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。