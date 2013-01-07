台股业绩: 宏达电第四季自结净利环比大减74.4%,远逊于市场预期

路透台北1月7日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周一公布,第四季自结税后净利为10亿台币,远逊于市场预期的14.7亿.

宏达电的第四季净利较第三季的39亿台币下滑74.4%.据汤森路透I/B/E/S,18位分析师原平均预估宏达电第四季净利14.7亿台币.

宏达电并公布12月营收为215.69亿台币,低于去年同期的263.6亿.累计第四季营收为600亿台币.

全球排名第五大智慧型手机大厂--宏达电先前第四季财务预测称合并营收目标为600亿台币.第三季则为702亿.

在公布此财报前,宏达电今日收高0.35%至288台币;大盘加权股价指数 则收低0.65%.(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)