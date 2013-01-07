台股业绩: 宏达电第四季自结净利环比大减74.4%,远逊于市场预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透台北1月7日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周一公布,第四季自结税后净利为10亿台币,远逊于市场预期的14.7亿.
宏达电的第四季净利较第三季的39亿台币下滑74.4%.据汤森路透I/B/E/S,18位分析师原平均预估宏达电第四季净利14.7亿台币.
宏达电并公布12月营收为215.69亿台币,低于去年同期的263.6亿.累计第四季营收为600亿台币.
全球排名第五大智慧型手机大厂--宏达电先前第四季财务预测称合并营收目标为600亿台币.第三季则为702亿.
在公布此财报前,宏达电今日收高0.35%至288台币;大盘加权股价指数 则收低0.65%.(完)
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整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。