香港已公布经济指标--2013/1/7

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年 上年同月(季) % 按年% 2012年11月 零售值 +9.5 +3.9 +23.5 2012年11月 零售量 +8.1 +3.6 +16.9 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年11月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.8 +5.7 2012年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +4.3 +5.3 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年9-11月 12年8-10月 11年9-11月 3.4% 3.4% 3.4% ------------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年11月 贸易赤字/盈余 -44.07 -42.7 -44.11 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。