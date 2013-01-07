美国政经: 奥巴马称美国经济承受不起更多债务与赤字之争

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透檀香山1月5日 - 刚刚结束一场旷日持久的立法论战,阻止美国跌落"财政悬崖"的美国总统奥巴马周六警告称,美国经受不起更多围绕预算问题的两党之争了,不管是今年还是今后.
奥巴马在一周电台及互联网讲话中称,为避开"财政悬崖"通过的新法案只是向解决该国财政与经济问题迈出了一步.
奥巴马在周六播出的演讲中称:"我们仍需做出更多努力使美国人民找回工作,并使美国走上降低债务的道路.在这一过程中,我们的经济承受不起更多旷日持久的谈判对峙,或人为制造的危机了."
"因为即便是去年我们的企业创造了200万个新增岗位,包括上月16.8万个新增岗位,但国会那一套令人厌恶的边缘政策还是让企业主更没有把握,消费者更没有信心."
共和党暗示准备在债务上限问题上再打一仗.众议员Dave Camp在党内一周演讲中间接提醒道,预计他们会以削减支出作为再次提高债务上限的条件.
奥巴马重申,他债务上限问题没有商量余地,希望避免重现2011年那样导致评级被调降、接近违约的冲突.
奥巴马称:"如果国会拒绝授予美国按时偿债的能力,全球经济都可能面临灾难性后果.我们的家庭和企业再也承受不起这种危险角力了."
奥巴马表示,愿意为减少赤字做出更多努力,暗示对富人增税不是他期待的最后一次税收调整.
"削减支出必须辅以更多税法改革,"他表示,"最富有的个人与最大的企业钻税法漏洞与扣减政策的空子,是不应当的."(完) (编译 程琳; 审校 王丽鑫)
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
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